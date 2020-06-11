В сети появилось видео повреждения трубы отопления Иваном Вшивковым, бывшим футболистом, сварившимся заживо в полицейском участке Калининграда.

В сети появилось видео повреждения трубы отопления Иваном Вшивковым, бывшим футболистом, сварившимся заживо в полицейском участке Калининграда.За несколько минут до того, как горячая вода хлынула в камеру, Иван Вшивков, задержанный за хулиганство в пьяном виде, поговорил с полицейским и пообещал залить участок кипятком. "Потому что незаконно меня вообще сюда приняли!" — сообщил он своему собеседнику.Когда Ивана несколько раз назвали "Валерой", он окончательно разозлился и порвал трубу, после чего полицейский под звук текущей воды закрыл камеру.По версии следствия, в ночь на 20 октября 2019 года начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный, "достоверно зная, что в помещении, в котором содержится административно-задержанный, повреждена система отопления и горячая вода из трубы поступает в камеру, на протяжении примерно получаса продолжали содержать мужчину в указанном помещении в условиях, явно угрожающих его жизни и здоровью."В марте по делу о смерти Ивана Вшикова был задержан и помещен под домашний арест старший лейтенант полиции Николай Плебух. В среду, 10 июня, задержали второго полицейского — Александра Иванова, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.Погибший играл за футбольный клуб "Прогресс". У него осталось двое детей.