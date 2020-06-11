Владивостокским гарнизонным военным судом приморский офицер признан виновным в хищении имущества Министерства обороны РФ. Об этом передает Вести:Приморье. Следствие установило, что в мае 2019 года он использовал служебное положение и фиктивно списал, а затем продал тонну топлива.

Владивостокским гарнизонным военным судом приморский офицер признан виновным в хищении имущества Министерства обороны РФ, а именно тонны дизельного топлива. Об этом передает "Вести:Приморье".Майор Г. служил заместителем командира дивизиона по вооружению. Следствие установило, что в мае 2019 года он использовал служебное положение и фиктивно списал тонну топлива. Затем дизель, принадлежащий Минобороне, он продал гражданскому лицу. К совершению противоправного деяния офицер привлек военнослужащих, находившихся у него в подчинении.УФСБ России удалось обнаружить факт хищения. Расследованием уголовного дела занимался военный отдел Следственного комитета РФ по гарнизону Владивосток. Как уточнили в ведомстве, майор свою вину признал. В результате судом ему назначен штраф — 300 000 рублей.