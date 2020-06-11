В московском регионе объявлено экстренное предупреждение о грозе и сильном ливне до конца четверга. 11 июня. Такие же предупреждения, но по пятнице, 12 июня, распространены в Поволжье. На видеосвязи со студией канала Россия 24 находится ведущий специалист Центра ФОБОС Елена Волосюк.

В московском регионе объявлено экстренное предупреждение о грозе и сильном ливне до конца четверга. 11 июня. Такие же предупреждения, но по пятнице, 12 июня, распространены в Поволжье. На видеосвязи со студией канала "Россия 24" находится ведущий специалист Центра ФОБОС Елена Волосюк.Что же — опять ждать потопов? Боюсь, что да. Сегодня, как и ожидалось, включились процессы конвекции, так что вечером местами пройдут дожди в сопровождении раскатов грома. А 11 июня с севера подойдет грозовой фронт, и тогда ненастье разгуляется не на шутку.В Башкирии – ливень с градом. В Свердловской области и Сыктывкаре – ливень. В Челябинской области – сильный дождь.Днем 11 июня эпицентр непогоды переместился в северные регионы европейской России на Урал. Ливни обрушились на Вологодскую область и республику Коми. Дожди, местами с градом, зарядили в Башкирии, Удмуртии. Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.Тем временем в центре России продолжают сказываться последствия вчерашнего ненастья. По сообщениям местных жителей в Калязинском районе Тверской области вышедшая из берегов река размыла дорогу. Прервано транспортное сообщение между пятью деревнями.Восстанавливают поврежденную дождем трассу и в Подмосковье. Ведутся работы по ремонту моста через реку Незнайка вблизи деревни Большая Покровка в Новой Москве.Данные метеолокаторов говорят о том, что Русская равнина со всех сторон окружена мощными облаками. Самые обширные облачные массивы, связанные с холодным фронтом, наблюдаются на севере Нечерноземья. А у западных границ отдельные вершины достигают 12 километров. Здесь уже начали греметь грозыДействие холодного фронта уже ощущается в Северо-Западном федеральном округе. В Новгородской области на расстоянии менее 150 километров температура отличается почти на 10 градусов. В то же время в российской столице к трем часам дня столбики термометров добрались до 30-градусной отметки. А в Краснодаре всего две десятых осталось до рекорда жары 2010 года, это +34,5!Зона осадков, связанная с холодным фронтом, медленно смещается к югу. 12 июня она накроет среднюю полосу страны и принесет более 10 миллиметров осадков. Москву фронт будет проходить в дневные часы в стадии максимального развития. Так что в столице ливни и грозы вновь ожидаются сильными.Север страны уже оказался в холоде, и здесь ожидается не выше +10 градусов. А во всей южной половине будет царить 30-градусная жара. Причем, на юге России столбики термометров будут подниматься выше отметки +35.Для севера и юга завтра ситуация коренным образом не изменится. А вот средние широты разделят две воздушные массы. На юге Центрального района 25-30 градусов в Черноземье и выше. А на севере Нечерноземья жара спадет, похолодает до 20 градусов.В Москве +30 градусов, прогрев продолжается и под угрозой рекорд 1998 года, когда 11 июня была зафиксирована температура +31,3 градуса. Но за счет дневной конвекции в небе над столицей будут расти шапки мощных кучевых облаков, и в конце рабочего дня в отдельных районах не исключены короткие грозовые ливни. Жара начнет спадать лишь с заходом солнца. А ночью, с приближением атмосферного фронта, к столице подойдет гряда грозовых облаков.В пятницу, 12 июня, москвичей ждут ливни с грозами, местами с градом и шквалистым усилением ветра. Наиболее сильными они ожидаются завтра днем и суммарно принесут от 25 до 30 миллиметров осадков или порядка 40% месячной нормы. При этом ощутимое снижение температуры придется на вторую половину дня. К тому же усилится северо-восточный ветер.А в субботу, когда с севера, прорвется холодный воздух, столбики термометров в Москве могут не дотянуться даже до +20. Но в воскресенье. 13 июня, погода успокоится, и немного потеплеет. А в начале новой недели вернется настоящее лето.