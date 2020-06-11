Продажи автомобилей в Китае в мае выросли второй месяц подряд, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Продажи автомобилей в Китае в мае выросли второй месяц подряд, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).Продажи автомобилей в стране в прошлом месяце увеличились на 14,5% в годовом выражении до 2,19 миллиона единиц.Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в мае снизились 11-й месяц подряд — до 82 тысяч единиц.В апреле был зафиксирован рост общих продаж автомобилей на 4,4%.В марте продажи упали на 43%, поскольку пандемия COVID-19 и меры, призванные сдержать распространение коронавируса, обрушили спрос на машины.До апреля продажи снижались почти два года подряд. Еще до пандемии на показателях крупнейшего в мире авторынка сказывались замедление экономического роста, а также последствия торгового конфликта между США и Китаем и введение новых стандартов выбросов.В 2019 году продажи автомобилей в Китае упали на 8,2%.