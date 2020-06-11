Исполнительный продюсер и шоураннер телесериала Ведьмак Лорен
Шмидт Хиссрих ответила на нападки поклонников оригинальной истории о Геральте
из Ривии. Создательница ленты объяснила, по каким критериям выбирает
сценаристов.
Исполнительный продюсер и шоураннер телесериала "Ведьмак" Лорен
Шмидт Хиссрих ответила на нападки поклонников оригинальной истории о Геральте
из Ривии. Создательница ленты объяснила, по каким критериям выбирает
сценаристов.
Литературной основой сериала "Ведьмак" является одноименный
цикл романов польского писателя Анджея Сапковского. Книги в жанре фэнтези имеют
множество поклонников по всему миру. Фанаты придают большое значение сюжету
саги. Любое отступления от оригинальной истории в сериале вызывает у них негодование. В Сети пишут, мол, создатели теленовеллы наплевательски относятся к первоисточнику.
Лорен Шмидт Хиссрих в своем твиттер-аккаунте ответила на
критику ценителей романов Сапковского. Она сообщила, что в многосерийной ленте
можно лишь воспроизвести дух романа. Невозможно один в один экранизировать
цикл книг: только диалоги героев могут занять часы экранного времени.
Шмидт Хиссрих отметила, что подобранные ею сценаристы хорошо
знакомы с литературной основой. Более того, они являются поклонниками
оригинального "Ведьмака". Между тем сценаристы готовы подвергнуть описанный в книгах
мир сомнению, чтобы перенести его в реальность. "Я надеюсь, что мы это сделали",
– добавил шоураннер.
11 Июн 2020 в 1:12 PDT
Напомним, накануне стало известно, что Netflix начнет
полноценную работу над второй частью уже в августе. Ранее съемки были заморожены из-за
пандемии коронавируса. Киношникам пришлось прерваться еще в начале марта.
Из-за простоя дата премьера второго сезона может сдвинуться. До пандемии эпизоды
обещали показать в декабре 2021 года.