Исполнительный продюсер и шоураннер телесериала Ведьмак Лорен Шмидт Хиссрих ответила на нападки поклонников оригинальной истории о Геральте из Ривии. Создательница ленты объяснила, по каким критериям выбирает сценаристов.

Исполнительный продюсер и шоураннер телесериала "Ведьмак" ЛоренШмидт Хиссрих ответила на нападки поклонников оригинальной истории о Геральтеиз Ривии. Создательница ленты объяснила, по каким критериям выбираетсценаристов.Литературной основой сериала "Ведьмак" является одноименныйцикл романов польского писателя Анджея Сапковского. Книги в жанре фэнтези имеютмножество поклонников по всему миру. Фанаты придают большое значение сюжетусаги. Любое отступления от оригинальной истории в сериале вызывает у них негодование. В Сети пишут, мол, создатели теленовеллы наплевательски относятся к первоисточнику.Лорен Шмидт Хиссрих в своем твиттер-аккаунте ответила накритику ценителей романов Сапковского. Она сообщила, что в многосерийной лентеможно лишь воспроизвести дух романа. Невозможно один в один экранизироватьцикл книг: только диалоги героев могут занять часы экранного времени.Шмидт Хиссрих отметила, что подобранные ею сценаристы хорошознакомы с литературной основой. Более того, они являются поклонникамиоригинального "Ведьмака". Между тем сценаристы готовы подвергнуть описанный в книгахмир сомнению, чтобы перенести его в реальность. "Я надеюсь, что мы это сделали",– добавил шоураннер.11 Июн 2020 в 1:12 PDTНапомним, накануне стало известно, что Netflix начнетполноценную работу над второй частью уже в августе. Ранее съемки были заморожены из-запандемии коронавируса. Киношникам пришлось прерваться еще в начале марта.Из-за простоя дата премьера второго сезона может сдвинуться. До пандемии эпизодыобещали показать в декабре 2021 года.