Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен идти на второй срок.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен идти на второй срок.Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава региона проинформировал общественность в ходе своего общения в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.Белозерцев попросил главу государства разрешить ему принять участие в выборах руководителя Пензенской области. В ответ президент пожелал ему успехов, подчеркнув, что у губернатора есть "моральное право" участвовать в избирательной кампании.Уроженец Орловской области 61-летний Белозерцев в 2005-2012 годах трудился на посту мэра Пензы, в 2012-2015 годах работал спикером Законодательного собрания области, 25 мая 2015 года назначен врио губернатора региона, а 13 сентября 2015 года избран главой субъекта Федерации.