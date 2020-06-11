Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен идти на второй срок.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен идти на второй срок.
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава региона проинформировал общественность в ходе своего общения в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Белозерцев попросил главу государства разрешить ему принять участие в выборах руководителя Пензенской области. В ответ президент пожелал ему успехов, подчеркнув, что у губернатора есть "моральное право" участвовать в избирательной кампании.
Уроженец Орловской области 61-летний Белозерцев в 2005-2012 годах трудился на посту мэра Пензы, в 2012-2015 годах работал спикером Законодательного собрания области, 25 мая 2015 года назначен врио губернатора региона, а 13 сентября 2015 года избран главой субъекта Федерации.