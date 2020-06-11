В Кузбассе у грудных детей обнаружили коронавирус. По данным регионального оперштаба сейчас пять пациентов с подтвержденным диагнозом, чей возраст меньше 1 года.

В Кузбассе у грудных детей обнаружили коронавирус. По данным регионального оперштаба сейчас пять пациентов с подтвержденным диагнозом, чей возраст меньше 1 года, передает ГТРК "Кузбасс".По информации местных властей, в настоящий момент на территории области также официально подтверждено наличие COVID-19 у 62 несовершеннолетних. При этом большая часть заболевших — старше 60 лет.Отметим также, что за прошедшие сутки в регионе зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией — 61 человек. Наибольшее количество находится в Новокузнецке — 27, а также в Кемерове — 22. В настоящий момент в больницах остаются 592 пациента. Около 10 тысяч жителей региона - на самоизоляции.