Легендарный ралли-марафон Дакар в 2021 году вновь пройдет в Саудовской Аравии и будет состоять из 11 этапов. Старт гонке будет дан 3 января в Джидде, финиш состоится там же 15 января.

Легендарный ралли-марафон "Дакар" в 2021 году пройдет в Саудовской Аравии и будет состоять из 11 этапов. Старт гонке будет дан 3 января в Джидде, финиш состоится там же 15 января."Мы с огромной гордостью, теплотой и предвкушением готовимся к "Дакару". Мы будем рады оказать наше знаменитое гостеприимство всем участникам, командам, болельщикам и СМИ. "Дакар"-2020 был самой большой гонкой, которую когда-либо видела наша часть мира. В 2021 году гонка будет еще прекраснее", – заявил министр спорта Саудовской Аравии.Напомним, изначально маршрут "Дакара" пролегал между Парижем и столицей Сенегала, однако из-за участившихся террористических атак ралли-марафон перенесся за океан. До переезда в Саудовскую Аравию ралли-рейд десять лет проводился в странах Южной Америки.Отметим, что в престижнейшей гонке 17 раз побеждали российские гонщики в классе грузовиков, и еще один раз – в категории квадроциклов.