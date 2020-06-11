По мнению специалистов Роспотребнадзора, проводить дезинфекцию тротуаров и дорог в целях предотвращения распространения коронавируса не имеет смысла. Обрабатывать нужно те поверхности, с которыми человек непосредственно контактирует, например, скамейки или детские площадки.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, проводить дезинфекцию тротуаров и дорог в целях предотвращения распространения коронавируса не имеет смысла. Обрабатывать нужно те поверхности, с которыми человек непосредственно контактирует, например, скамейки или детские площадки."Просто поливать тротуар — у нас таких рекомендаций нет, смысла в этом тоже нет", — рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, передает РИА Новости.При этом она уточнила, что дезинфекционные работы в подъездах многоэтажек должны проходить только ночью."Мы не даем разрешения для использования дезинфицирующих средств, особенно аэрозольным способом, в присутствии человека", — подчеркнула Брагина.С начала распространения коронавируса в Москве 11 раз проводили масштабную дезинфекцию города, во время которой городские улицы, тротуары, парковки и дворовые территории проливались специальными растворами. Последний раз такая обработка состоялась в столице 6 июня, коммунальщики смогли продезинфицировать более 300 миллионов квадратных метров поверхностей."Применялись только средства, рекомендованные Роспотребнадзором, они безопасны для людей и животных", — сообщал ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.