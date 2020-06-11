В Пензенской области рекомендуют проводить голосование по по изменениям в Конституцию на открытом воздухе. Накануне управление Роспотребнадзора с предложением обратилось к ответственным по территориальным избирательным участкам.

В Пензенской области рекомендуют проводить голосование по по изменениям в Конституцию на открытом воздухе. Накануне управление Роспотребнадзора с предложением обратилось к ответственным по территориальным избирательным участкам.Вместе с тем, и при такой организации голосования избиратели должны иметь индивидуальные средства защиты, а члены комиссии должны периодически измерять температуру.Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по региону Вера Быкова рассказала о требованиях для закрытых помещений для голосования: "Обязательно отдельный вход и выход. Каждые 10 минут — технологический перерыв для проветривания и дезинфекции. На входе на участок должна быть санитарная комната, где можно помыть и высушить руки. И, конечно, наличие масок и перчаток".Как передает ГТРК "Пенза", измерение температуры коснется всех участников голосования. Если у избирателя выявят симптомы ОРВИ, ему предоставят отдельное помещение для голосования.Отметим, ЦИК подвел предварительные итоги подготовки к голосованию 1 июля. Напечатали почти 110 миллионов бюллетеней, сообщили в Центризбиркоме. Комиссия подвела предварительные итоги подготовки к кампании. Выразить свое отношение к поправкам можно будет на любом из почти 100 тысяч участков по всей стране. А полмиллиона россиян уже решили голосовать через Интернет.