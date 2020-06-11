Авиация Балтийского флота РФ провели тренировку по уничтожению десантных кораблей условного противника. Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30СМ под прикрытием Су-27 наносили удары по плавающим мишеням на морских полигонах БФ.

Авиация Балтийского флота РФ провели тренировку по уничтожению десантных кораблей условного противника. Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30СМ под прикрытием Су-27 наносили удары по плавающим мишеням на морских полигонах БФ, сообщает агентство ТАСС. Всего в учениях участвовали более 10 боевых машин.8 июня Балтийский флот провел масштабную тренировку сил противовоздушной обороны. Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные "Панцирь-С1" учились обнаруживать и уничтожать летательные аппараты условного противника, которые приближались к военным объектам в Калининградской области. Роль противника играли истребители Су-27 и Су-30СМ, бомбардировщики Су-24.Напомним, сейчас в акватории Балтийского моря проходят маневры НАТО Baltops. Они начались 7 июня и завершатся 19 июня. В тренировке принимают участие 29 военных кораблей и столько же летательных аппаратов. Учебные боевые действия развернулись в южной и центральной частях Балтийского моря.