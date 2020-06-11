Россияне, по их собственному мнению, достигают материальной свободы в среднем к 26 годам. Таковы итоги исследования, проведенного компанией Сбербанк страхование жизни.

Россияне, по их собственному мнению, достигают материальной свободы в среднем к 26 годам. Таковы итоги исследования, проведенного компанией "Сбербанк страхование жизни".Под материальной, финансовой независимостью многие подразумевают тот возраст, когда люди начинают сами зарабатывать на жизнь.Согласно ответам на оценку возраста финансовой самостоятельности чаще влияют два фактора. Во-первых, возраст – чем моложе, тем больше оптимизма. Люди до 30 лет более оптимистичнее и ожидают достижения материальной независимости в 22 года. Россияне 30-40-лет ожидают достижения этого события в 24 года, 40-50-летние — в 26 лет, люди старше 60-ти — в 27 лет.Во-вторых, уровень благосостояния. Самую "раннюю" оценку финансовой независимости — 23 года — дают наиболее состоятельные россияне. По их мнению, в этом возрасте их дохода будет достаточно для покупки квартиры или нового дома. Другие называют 28 лет: в это время у них будет достаточно доходов для покупки автомобиля, но не квартиры. Остальные участники опроса назвали возраст финансовой независимости в 26 лет: в это время их доходы позволят купить крупную бытовую технику.Быстрее всего материальную свободу обретают жители Хабаровска (24,9 года), позднее остальных — Ростова-на-Дону (27,5 года). Это отражает общую региональную тенденцию: наиболее ранний возраст материальной независимости указывают жители Дальнего Востока и Сибири, а наиболее "поздние" — Юга России (исключая Махачкалу). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составляет 26,3 года и 26 лет.