Около 60% планирующих туристические поездки россиян заявили о решении изменить привычки в путешествиях после пандемии, следует из опроса сервиса Ostrovok.ru. Но остальные не планируют менять свои привычки – среди них 53% мужчин.

Около 60% планирующих туристические поездки россиян заявили о решении изменить привычки в путешествиях после пандемии, следует из опроса сервиса Ostrovok.ru. Но остальные не планируют менять свои привычки – среди них 53% мужчин.Пандемия и самоизоляция сильно изменили планы: путешествия не состоялись, судьба авиабилетов оставалась под вопросом, привычным стали маски, антисептики и перчатки.Уже сейчас почти треть опрошенных намерена при выборе авиабилетов выбирать тарифы с возможностью бесплатной отмены, еще одна четверть собирается бронировать отели по возвратным тарифам.Каждый пятый собирается оформлять медицинскую страховку на время путешествия, а еще 16% опрошенных приобретут дополнительную страховку от невыезда.Около 17% опрошенных собираются использовать санитайзеры в поездках, еще 8% намерены носить маску в транспорте. Около 10% исключат посещения массовых мероприятий и скоплений людей, еще 10% станут реже ходить в кафе и рестораны. Около 7% намерены брать в аренду автомобиль, чтобы не пользоваться общественным транспортом во время путешествия.Согласно исследованиям "Работа.ру" и "Сберавто" больше половины россиян планируют провести отпуск, и еще половина из них хотят провести отпуск в путешествии по России. По итогам опроса из всех регионов страны 52% россиян планируют отдых этим летом, а остальные в летний отпуск не пойдут. Из запланировавших отпуск 31% планирует путешествие по стране, 18% проведут отдых на даче, еще 20% надеются на отдых за рубежом, а 18% останутся отдыхать дома.