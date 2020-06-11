Совсем скоро на съемочной площадке сериала СашаТаня вновь закипит работа. Звезда ситкома Валентина Рубцова возвращается из Сочи, где проводила карантин, в Москву.

Совсем скоро на съемочной площадке сериала "СашаТаня" вновьзакипит работа. Звезда ситкома Валентина Рубцова возвращается из Сочи, гдепроводила карантин, в Москву.Актриса строго соблюдала все необходимые мерыпредосторожности и продолжит им следовать. Валентина Рубцова уверена, что рискзаразиться коронавируной инфекцией все еще есть. Теперь, после снятияограничений она будет вдвойне осторожнее.Перед появлением на площадке сериала "СашаТаня" актрисасдала тест на выявление антител к COVID-19. В скором времени такой же анализсделают всем участникам съемочного процесса. По словам Валентины, ни она, ни ееколлеги не забудут про социальную дистанцию, дезинфекцию рук и рабочих поверхностей.Рубцова уверила, что пандемия коронавируса не помешает создателямсериала воплотить свои идеи в жизнь. Сценарий к новому сезону "СашаТаня" непоменяется. Например, герои теленовеллы будут целоваться, как и прежде. Валентинаи ее коллеги найдут выход. Знаменитость сообщила, что у актеров много хитростейи приемов. Сейчас настало время применить их на практике.15 Апр 2020 в 9:05 PDT"Есть много актерских приемов, когда в кадре кажется, чтоони целуются, а на самом деле – нет", – поведала Валентина Рубцова изсериала .Напомним, ранее Роспотребнадзор обнародовал список рекомендацийдля киноделов. Теперь перед началом дня всем членам съемочной группы обязаныпроверить температуру. За два дня до старта работ персонал должен пройти тестна наличие антител к коронавирусу. Все должны носить маски и перчатки.Запрещены съемки массовых сцен и шведские столы.