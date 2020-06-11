Общее пессимистичное настроение глобальных рынков отразилось на рубле: доллар и евро подорожали почти на рубль в четверг.

Общее пессимистичное настроение глобальных рынков отразилось на рубле: доллар и евро подорожали почти на рубль в четверг. Доллар подорожал почти на рубль до 69,5 руб. на торгах Московской биржи согласно данным торгов к 17:20 мск. Евро подорожал на 1,2 руб. до 79,1 руб.На рубль оказывает давление и рост спроса на иностранную валюту накануне начала длинных выходных в России: игроки запасаются валютой на случай ухудшения ситуации в США и ЕС за время выходной пятницы в России.Подешевели активы и на зарубежных площадках: фондовые индексы в Великобритании и крупнейших странах Евросоюза вечером снижаются на 4%. Индекс Мосбиржи, учитывающий рублевую стоимость российских акций, снижается меньше — на 1,8%.Дешевеет и основной актив, отражающий экономическую мировую активность: цена европейского сорта Brent, сравнимого с российским Urals, снижается на 5,5% до $39,4 за баррель."Российские активы ощутимо снижаются вслед за нефтью и пессимистичной динамикой на глобальных рынках", — сообщил Reuters Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург"."Ближайшие перспективы (рубля) будут, вероятно, по-прежнему определяться комбинацией внешних и внутренних факторов", — уточнил Дмитрий Полевой из РФПИ.Инвесторы не уверены в быстром восстановление крупнейшей экономики мира. Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала пессимистичный прогноз восстановления экономики и рынка труда страны, указав, что она планирует годами сохранять чрезвычайную поддержку экономики, страдающую от последствий пандемии коронавируса. ФРС США ожидает сокращения экономики страны на 6,5% в 2020 году, а уровень безработицы на конец года составит 9,3%.