Смерть Юлии Норкиной, супруги известного ведущего Андрея Норкина, стала громом среди ясного неба. Обстоятельства ухода женщины из жизни весьма загадочны.

Смерть Юлии Норкиной, супруги известного ведущего Андрея Норкина, стала громом среди ясного неба. Обстоятельства ухода женщины из жизни весьма загадочны.Юлия Норкина скончалась 4 июня при загадочных обстоятельствах. В Сети судачат о разном: по одним данным, не выдержало сердце, по другим – ведущая боролась с тяжелой болезнью. А кто-то намекает на то, что она просто устала жить. Супруга телеведущего Андрея Норкина умерла на даче в Подмосковье, где находилась на карантине с семьей.Впрочем, Юлия периодически нарушала режим самоизоляции. Так, например, за несколько дней до смерти , который был посвящен разбирательствам между некогда популярным певцом Ромой Жуковым и его бывшей женой Еленой.В разговоре с журналистами Жукова обратила внимание на то, как вела себя на съемках Юлия Норкина. "На съемках передачи во взгляде Юлии я заметила какую-то печаль. Она была замкнутая, о чем-то переживала. В какие-то моменты она буквально натягивала на своем лице улыбку", – отметила Елена Жукова.Она сообщила, что Юлия сравнила ее поведение с поведением политика Владимира Жириновского. Однако это вырезали из эфира. "Да и вообще многие ее комментарии повырезали", – бросила бывшая жена артиста Ромы Жукова.12 Фев 2020 в 8:26 PST"Юлия очень меня поддержала на этих съемках, говорила Роману: "Как вообще можно обижать женщину?!" И когда я через несколько дней увидела ее фотографию в соцсетях с новостью о том, что Юли больше нет, была в шоке", – призналась Елена.Она прокомментировала слухи о том, что якобы Андрей Норкин мог изменять жене. Елена предположила, что Юлия могла быть грустной, потому что в ее истории с Ромой могла увидеть отражение собственной жизни. "Юлия была очень проницательным человеком. Обмануть ее было сложно", – высказала мнение бывшая жена Ромы Жукова.