В зале при Институте имени Склифосовского состоялась церемония прощания с Сергеем Захаровым, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, передает . Сами похороны состоятся в селе ..

В зале при Институте имени Склифосовского состоялась церемония прощания с Сергеем Захаровым, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, передает . Сами похороны состоятся в селе Константиново Рязанской области.Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль автомобиля Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada. За рулем грузовичка находился Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице.