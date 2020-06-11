В управлении по патентам и товарным знакам США появились изображения нового кроссовера Mercedes-Benz GLB в самой мощной версии AMG 45.

В управлении по патентам и товарным знакам США появились изображения нового кроссовера Mercedes-Benz GLB в самой мощной версии AMG 45.На патентных изображениях, которые выложило издание Automobile, хорошо видно, что "горячий" Mercedes-AMG GLB 45 спереди будет узнаваться по более агрессивной решетке радиатора и большим воздухозаборникам, а сзади его выдают диффузор с "4-ствольным" выхлопом.Под капотом ожидается тот же 2-литровый бензиновый турбомотор, что и в GLA 45, A 45 и CLA 45, в базовом варианте развивающий 387 л.с. и 480 Нм и работающий в паре с 8-ступенчатым "роботом" и полным приводом с векторизацией тяги. Предполагается, что GLB 45 сможет разогнаться до 100 км/ч примерно за 4,5 секунды, а максимальная скорость будет ограничена на уровне 250 км/час.Топовая версия с приставкой S - это уже 421 л.с. и 500 Нм, разгон до "сотни" примерно за 4,4 секунды и "максималка " в 270 км/час. Под более мощные моторы перенастроена подвеска и установлены более эффективные тормоза.О том, когда дебютирует GLB 45, пока не сообщается.