Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с заслуженным артистом РФ Михаилом Ефремовым, полностью отказывается от финансовой помощи.

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с заслуженным артистом РФ Михаилом Ефремовым, полностью отказывается от финансовой помощи.Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего.По его словам, до сегодняшнего момента пока никаких предложений со стороны Ефремова не поступало. Также сам виновник и его близкие не принесли никаких извинений."Ни один человек из окружения актера, ни сам Михаил Ефремов не только не позвонили, но и не попросили прощения, не было ни одного контакта", — отметил он.По сведениям Добровинского, семья Захарова ждала, но не дождалась слов соболезнований от Ефремова и его близких."Семья приняла решение не брать ни одной копейки в случае, если им какие-то деньги будут предложены со стороны артиста", — сказал адвокат."Была сказана фраза, которая меня тронула: жизнь нашего брата бесценна и деньгами ее купить нельзя. Мы не примем никаких денег от этих людей", — продолжил Добровинский.Эта семья хочет только одного, чтобы все было по закону, сказал он."Нигде не написано, что талантливый актер или режиссер, или спортсмен, или кто-то еще имеет право на снисхождение из-за своих регалий", — добавил адвокат."Все равны перед законом, — подчеркнул он. — Семья Захаровых повторила мне это несколько раз".Добровинский считает, что суд не будет смягчать приговор из-за званий и его заслуг перед народом."Михаил Ефремов — замечательный и талантливый актер, но он публичное лицо, которое обращает на себя внимание миллионов людей", — продолжил он."Страшное преступление совершено, погиб человек. Если бы его полиция лишила водительских прав раньше, то этого бы не произошло", — уверен адвокат.По мнению Добровинского, в этом вопросе есть "некая коррупционная составляющая", которую прокуратура должна проверить. Что касается наркотических веществ, обнаруженные в крови актера, они усугубляют обстоятельства дела."Но господин Ефремов может дать признательные показания, тогда ему в суде будет легче", — считает адвокат.Авария произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Машина, за рулем которого находился актер Михаил Ефремов, выехала на встречную полосу и врезалась в небольшой фургон. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции выяснили, что на момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.Водитель-курьер службы доставки Сергей Захаров скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, виновному грозит до 12 лет лишения свободы.