В Костроме по факту сбыта просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких возбудили уголовное дело. Фигурантом является та же компания, которая весной поставила негодные аппараты во Владимирскую область.

В Костроме по факту сбыта просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГТРК "Кострома" со ссылкой на региональный СК. Фигурантом является та же компания, которая весной поставила негодную технику во Владимирскую область. Как стало известно, устаревшая аппаратура отправлялась и в Московскую область.В ходе проверки установлено, что 8 апреля фирма "Кострома-Медико" заключила договор о продаже 290 аппаратов ИВЛ 1998-99 годов выпуска с организацией, зарегистрированной в Подмосковье. Таким образом, покупатель получил с костромского склада технику на 20,5 миллиона рублей. При этом сроки службы аппаратуры были превышены в четыре раза, так как, согласно технической документации, она может использоваться не более 5 лет с момента выпуска, после чего должна быть утилизирована.Таким образом, руководство общества с ограниченной ответственностью "Кострома-Медико" обвиняется в сбыте крупной партии недоброкачественных медицинских изделий. Оба дела по фактам продажи просроченных аппаратов ИВЛ объединены в одно производство. СК продолжает расследование.Напомним, по информации оперштаба за прошедшие сутки в регионе выявили 51 новый случай COVID-19. Большая часть заболевших находится в Костроме - 20 человек. 83 жителя региона остаются а больницах. Всего в с начала пандемии в области - 1028 инфицированных. 12 человек погибли.