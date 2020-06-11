В продолжающемся в российском хоккее межсезонье происходят иногда довольно странные трансферы. Накануне магнитогорский Металлург объявил, что теперь он владеет правами на нападающего Николая Прохоркина. Последний был приписан к питерскому СКА, но выступает в клубе НХЛ Лос-Анджелес Кингз.

В продолжающемся в российском хоккее межсезонье происходят иногда довольно странные трансферы. Накануне магнитогорский "Металлург" объявил, что теперь он владеет правами на нападающего Николая Прохоркина. Последний был приписан к питерскому СКА, но выступает в клубе НХЛ "Лос-Анджелес Кингз".Получив от армейцев Санкт-Петербурга права на 26-летнего Прохоркина, Магнитка в качестве компенсации отдала питерскому клубу права на форварда Владислава Каменева. Но 23-летний Каменев также вряд ли в ближайшее время сыграет в России, ведь он также выступает в заокеанской лиге за "Колорадо Эвеланш".