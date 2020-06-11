Смертельное ДТП: грузовик насмерть сбил рабочего в Вологодской области. Трагедия произошла сегодня возле предприятия, расположенного рядом с поселком Юбилейный. Водитель грузовика Урал во время движения задним ходом сбил одного из сотрудников компании.

Смертельное ДТП: грузовик насмерть сбил рабочего в Вологодской области. Трагедия произошла сегодня возле предприятия, расположенного рядом с поселком Юбилейный. Водитель грузовика "Урал" во время движения задним ходом сбил одного из сотрудников компании. От полученных травм шестидесятилетний мужчина погиб на месте. Об этом сообщает ГТРК "Вологда" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Подробности происшествия уточняются.Напомним, накануне серьезная авария произошла на трассе Москва – Архангельск — столкнулись большегруз и "Газель". В итоге пострадали несколько человек.