В Москве примерно с 7 мая снижаются показатели, связанные с заболеваемостью коронавирусом. Об этом в эфире телеканала Россия 24 сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве примерно с 7 мая снижаются показатели, связанные с заболеваемостью коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Идет постоянное стабильное снижение всех показателей, связанных с эпидемией. Это и количество вновь выявленных больных, ковидных пневмоний, это подозрительные случаи ОРВИ с положительным диагнозом на коронавирус, это количество госпитализаций и смертей", – заявил Собянин.По его словам, умирают сейчас в основном тяжелые пациенты, заболевшие 2-3, а то и 4 недели назад."Болезнь развивается постепенно, врачи борются за каждого больного и пытаются спасти до последней минуты", – отметил мэр.И все же, несмотря на более "позитивную картину" с точки зрения заболеваемости, "расслабляться не стоит", добавил Собянин.По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Москве за последние сутки COVID-19 заразились 1436 человек. При этом выздоровели 2236 человек, скончались 53.