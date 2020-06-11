Во время традиционной видеоконференции на телеканале Россия 24 мэр Москвы ответил на вопросы телезрителей, можно ли после разрешения на прогулки без ограничений теперь делать все, что хочешь, и правы ли те, кто считает, что все ограничения сняты враз?

Во время традиционной видеоконференции на телеканале "Россия 24" мэр Москвы ответил на вопросы телезрителей, можно ли после разрешения на прогулки без ограничений теперь "делать все, что хочешь", и правы ли те, кто считает, что "все ограничения сняты враз"?Сергей Собянин сказал, что свободой надо пользоваться осторожно и аккуратно, чтобы не навредить своему здоровью и здоровью окружающих.Мэр столицы, в частности, рекомендовал не ходить гулять в парк, если там много людей и не протолкнуться. Собянин посоветовал ради самосохранения выбрать для этого другое время.Он также заявил, что информация об одномоментном снятии ограничений в Москве не соответствует действительности — все происходит постепенно, в зависимости от динамики пандемии коронавируса.Мэр Москвы напомнил, что все происходило постепенно: сначала, с 12 мая, заработали стройки и предприятия промышленности – это было первое большое решение, которые столичные власти приняли по снятию ограничительных мер. Тогда на работу вышли сотни тысяч людей.Когда стало понятно, что наблюдается положительная динамика и уменьшается количество заболеваний и госпитализаций, власти Москвы приняли решение об открытии торговли."По сути, открыли все торговые центры, предприятия быта", — сказал столичный градоначальник. Тогда же было принято решение о возможности прогулок в соответствии с графиком.С этого времени прошло больше 10 дней, а 9 июня власти Москвы приняли решение об отмене пропусков и графика прогулок."Мы же не сказали, что все открыли. Мы рассказали, как все поэтапно будет открываться: с 16-го, 23-го (июня)... Массовые мероприятия вообще перенесли на июль. Все это растянуто как минимум за два месяца, не одномоментно", — отметил Сергей Собянин.Ранее мэр Москвы сообщил, что с 16 июня откроются музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды, а с 23 июня возобновят работу фитнес-центр. Кроме того, станет возможным использование пока закрытой городской инфраструктуры: лавочек, беседок, детских и спортивных площадок.