Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что на балконе, держась за оконные рамы, на краю подоконника стоит мужчина...

«Сотрудники ППСП ОМВД России по району Северное Бутово спасли мужчину, оказавшегося в сложной жизненной ситуации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от жителя дома на Старобитцевской улице. Он сообщил, что на 11 этаже в оконной раме стоит мужчина.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что на балконе, держась за оконные рамы, на краю подоконника стоит мужчина. Один из сотрудников сержант полиции Никита Попов остался на улице для наблюдения за действиями мужчины, находящегося в окне, и передачи информации своим коллегам. Сержант полиции Алексей Мстоян и полицейский-водитель младший сержант полиции Юрий Лезунов вошли в квартиру на одиннадцатом этаже. Хозяин квартиры объяснил стражам правопорядка, что его знакомый закрылся в комнате и стал на подоконник. Путем переговоров и слаженных действий сотрудникам полиции удалось спасти мужчину и затащить его обратно в квартиру. После этого полицейские доставили 35-летнего жителя Московской области в ОМВД России по району Северное Бутово и передали его медицинским работникам. В настоящее время решается вопрос о поощрении полицейских патрульно-постовой службы.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56