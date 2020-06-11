Китай и США должны возобновить переговоры по торговле и другим вопросам, заявил советник властей Китая, подчеркнув, что две крупнейшие экономики мира слишком связаны, чтобы их можно было разделить, передает Reuters.

Китай и США должны возобновить переговоры по торговле и другим вопросам, заявил советник властей Китая, подчеркнув, что две крупнейшие экономики мира слишком связаны, чтобы их можно было разделить, передает Reuters.Пандемия коронавируса ухудшила и без того плохие отношения между Пекином и Вашингтоном, администрация президента США Дональда Трампа обвинила китайскую сторону в сокрытии информации о коронавирусе."Китай и США должны общаться по ключевым вопросам, и сфера общения должна вернуться к нормальным темам, а не только к вопросам торговли", — заявил на брифинге в Пекине советник кабинета министров и бывший вице-министр финансов."Мы должны возобновить стратегическое общение на разных уровнях, включая политику, дипломатию и экономику", — отметил он.Лю Хуань, другой советник кабинета, сказал, что он ожидает, что экономика Китая резко восстановится в III квартале 2020 года.После брифинга Лю сказал журналистам, что, по его мнению, экономический рост Китая может составить около 5% в III квартале и 3-4% в целом в ​​2020 году.Экономика Китая сократилась на 6,8% в I квартале по сравнению с годом ранее, причем снижение отмечалось впервые за десятилетия, поскольку вспышка коронавируса парализовала производство и сократила расходы.Отражая неопределенные перспективы, Китай не установил годовой целевой показатель роста экономики в этом году впервые с 2002 года и пообещал увеличить государственные расходы. Но ожидания глобальной рецессии усугубляют проблемы.Правительство установило дефицит бюджета на 2020 год на уровне не менее 3,6% ВВП по сравнению с 2,8% в прошлом году.Кабмин также установил квоту на выпуск специальных облигаций местных органов власти на уровне 3,75 триллиона юаней по сравнению с 2,15 триллиона юаней. В этом году правительство также выпустит специальные казначейские облигации на 1 триллион юаней.Лю сказал, что Китаю, возможно, придется увеличить дефицит бюджета до 3,6%, если экономическое давление вырастет.