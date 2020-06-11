Елена Темникова спровоцировала слухи об интересном положении. Она предстала в необычном наряде, скрывающем фигуру.

Елена Темникова спровоцировала слухи об "интересном" положении. Она предстала в необычном наряде, скрывающем фигуру.В своем инстаграм-аккаунте звезда опубликовала новые очень красивые снимки. Фотосессия очень понравилась поклонникам. Если в повседневной жизни певица предпочитает спортивный стиль в одежде, то сейчас она предстала в длинном платье нежного нюдового цвета.Елена Темникова приняла характерные для беременных женщин позы. Кроме того, свободный покрой платья заставили фолловеров заподозрить, что артистка, возможно, ждет ребенка.Напомним, у Елены Темниковой подрастает дочь Саша, ей пять лет. Темникова родила ее от Дмитрия Сергеева, за которого вышла замуж в 2014 году. Это уже второй брак певицы.10 Июн 2020 в 7:57 PDTОтметим, звезда ранее признавалась, что муж дал ей именно такие отношения, о которых она всегда мечтала. Слухи о второй беременности певицы ходят уже давно.Как писали "Дни.ру", ранее напугала поклонников необычным кадром с ножом в руке. она предстала на кухне, где готовила окрошку.