США обвинили Международный уголовный суд (МУС) в предвзятых расследованиях и коррупции. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани. В документе отмечается, что ведомство, невзирая на неоднократные призывы Америки, не предприняло шагов по реформированию себя.

США обвинили Международный уголовный суд (МУС) в предвзятых расследованиях и коррупции. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани. В документе отмечается, что ведомство, невзирая на неоднократные призывы Америки, не предприняло шагов по реформированию себя.США считают, что МУС продолжает проводить политически мотивированные расследования. Вашингтон обеспокоен тем, что враги манипулируют ведомством и подталкивают его к расследованию в отношении американских служащих.В заявлении Макинани отметила, что у них есть веские основания полагать, что на высших уровнях Офиса прокурора МУС присутствуют коррупция, а также недобросовестное выполнение обязанностей, сообщает РИА Новости.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, подписал указ, который позволяет вводить экономические санкции против членов суда. Кроме того, глава государства разрешил расширить визовые ограничения в отношении должностных лиц МУС, а также членов их семей, сообщает ТАСС.В 2017 году прокурор ведомства Фату Бенсуда попросила судей выдать разрешение на расследование военных преступлений, которые могли быть совершены военными США, ЦРУ, "Талибан" (запрещена в России) в Афганистане. МУС поддержал запрос. Такое решение вызвало негодование со стороны США.В 2019 году Америка ввела визовые ограничения в отношении лиц, которые связаны с расследованиями суда. Экс-советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, что МУС мертв для США.