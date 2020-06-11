Заявитель рассказал, что в помещении отделения банка на улице Чистова сработала сигнализация, а на месте обнаружены признаки попытки взлома фальшпанели устройства...

«Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 35-летнего приезжего, подозреваемого в попытке кражи денежных средств», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя банка. Он рассказал, что в помещении отделения банка на улице Чистова сработала сигнализация, а на месте обнаружены признаки попытки взлома фальшпанели устройства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Артюхиной задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник произвел попытку взлома банкомата и намеревался похитить находившиеся там денежные средства, однако не смог довести свой преступный умысел до конца. Материальный ущерб мог бы составить 3,5 миллиона рублей.Следствием ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18