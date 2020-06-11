Власти Москвы не рекомендуют жителям города выходить из дома в День России. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала Россия 24.

Власти Москвы не рекомендуют жителям города выходить из дома в День России. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Никакой массовки быть не должно, поскольку такие мероприятия в Москве пока запрещены. Сергей Собянин отметил, что в городе пройду официальные события, приуроченные ко Дню России и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но лучше наблюдать за этим по телевизору.Столичный мэр также рассказал про удаленную работу. По его словам, решение о возвращении сотрудников в офис должны принимать работодатели. При этом Собянин обратил внимание на то, что призывает людей заниматься рабочей деятельностью максимально удаленно. В том случае, если человек все-таки находится в офисе или на предприятии, ему нужно строго соблюдать санитарные требования.Сергей Собянин также рассказал, что городские власти не будут устанавливать карантин для жителей других регионов, которые приедут в Москву.Столичный мэр порекомендовал пока не пользоваться городскими детскими площадками. В настоящее время они закрыты, их планируют открыть 23 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация. Собянин обратил внимание на то, что на сегодня детские площадки запрещены, но когда они откроются, санитарно-защитные требования к ним и уровень дезинфекции будут усилены.Мэр заявил, что соблюдение жителями города режима самосохранения обеспечит столичным властям больше гарантий для еженедельного снятия различных ограничений для "новой нормальной реальности". Гражданам нужно беречь себя и родных, поскольку вирус еще не побежден, а риски заболеть остаются высокими. Стоит воздержаться от походов в места массового скопления людей, необходимо носить маску и перчатки.