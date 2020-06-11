Новейший стратегический атомный подводный крейсер Князь Владимир передадут флоту 12 июня, в День России. Торжественная церемония состоится на судостроительном предприятии Севмаш в Северодвинске. В ней примут участие командующий ВМФ РФ Николай Евменов, командующий Северного флота Александр Моисеев, а также первые лица региона.

Новейший стратегический атомный подводный крейсер "Князь Владимир" передадут флоту 12 июня, в День России. Торжественная церемония состоится на судостроительном предприятии "Севмаш" в Северодвинске. В ней примут участие командующий ВМФ РФ Николай Евменов, командующий Северного флота Александр Моисеев, а также первые лица региона, сообщает агентство ТАСС.Напомним, о завершении испытаний АПЛ стало известно 1 июня: в здании Главного Адмиралтейства Николай Евменов подписал приемный акт. Это событие было приурочено к Дню Северного флота России."Князь Владимир" – это первая стратегическая атомная подводная лодка модернизированного проекта "Борей-А". Полное водоизмещение субмарины составляет 24 тысячи тонн, длина – 170 метров, экипаж – свыше 100 человек. Основное вооружение – 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".