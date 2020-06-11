Турецкий актер Танер Олмез сделал предложение возлюбленной.
Звезда сериалов Великолепный век. Империя Кесем и Чудо-врач готова жениться.
Турецкий актер Танер Олмез сделал предложение возлюбленной.
Звезда сериалов "Великолепный век. Империя Кесем" и "Чудо-врач" готова жениться.
Танер Олмез попросил руки давней возлюбленной Эдже Чешимоглу.
Девушка знаменитости тоже артистка. Пара встречается уже несколько лет.
Танер и Эдже не любят раскрывать подробности личной жизни.
Некоторое время они скрывали изменение статуса своих отношений от прессы.
Звезде "Великолепного века" удалось провести тайную помолвку.
По словам Олмеза, он намерено не говорил о радостном событии до факта его свершения. Артист не хотел привлекать излишнее внимание.
Церемония бракосочетания запланирована на осень. Свадьбу
будут гулять в Стамбуле, в роскошном отеле. Точные даты торжества звезда "Великолепного
века" не называет, определиться пока сложно из-за неблагоприятной
эпидемиологической обстановки.
2 Май 2019 в 12:52 PDT
О том, что Танер Олмез и Эдже Чешимоглу собираются связать
себя узами брака, появились минувшей зимой. Полгода назад купила квартиру. В Сети сразу заговорили о серьезных намерениях артиста,
дескать, влюбленные уже строят совместные планы. В новые апартаменты Танера Эдже переедет сразу после свадьбы.