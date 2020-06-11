Турецкий актер Танер Олмез сделал предложение возлюбленной. Звезда сериалов Великолепный век. Империя Кесем и Чудо-врач готова жениться.

Турецкий актер Танер Олмез сделал предложение возлюбленной.Звезда сериалов "Великолепный век. Империя Кесем" и "Чудо-врач" готова жениться.Танер Олмез попросил руки давней возлюбленной Эдже Чешимоглу.Девушка знаменитости тоже артистка. Пара встречается уже несколько лет.Танер и Эдже не любят раскрывать подробности личной жизни.Некоторое время они скрывали изменение статуса своих отношений от прессы.Звезде "Великолепного века" удалось провести тайную помолвку.По словам Олмеза, он намерено не говорил о радостном событии до факта его свершения. Артист не хотел привлекать излишнее внимание.Церемония бракосочетания запланирована на осень. Свадьбубудут гулять в Стамбуле, в роскошном отеле. Точные даты торжества звезда "Великолепноговека" не называет, определиться пока сложно из-за неблагоприятнойэпидемиологической обстановки.2 Май 2019 в 12:52 PDTО том, что Танер Олмез и Эдже Чешимоглу собираются связатьсебя узами брака, появились минувшей зимой. Полгода назад купила квартиру. В Сети сразу заговорили о серьезных намерениях артиста,дескать, влюбленные уже строят совместные планы. В новые апартаменты Танера Эдже переедет сразу после свадьбы.