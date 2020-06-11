Уникальный торжественный концерт у подножия открывшегося после реставрации монумента Родина-мать зовет!, посвященный 75-летнему юбилею Великой Победы, состоится 24 июня на Мамаевом кургане. Концерт Победы в городе-герое Волгограде организуют Русское концертное агентство и телеканал Россия 1 при поддержке Минкультуры России, Фонда президентских грантов и Администрации Волгоградской области.

Уникальный торжественный концерт у подножия открывшегося после реставрации монумента "Родина-мать зовет!", посвященный 75-летнему юбилею Великой Победы, состоится 24 июня на Мамаевом кургане. Концерт Победы в городе-герое Волгограде организуют Русское концертное агентство и телеканал "Россия 1" при поддержке Минкультуры России, Фонда президентских грантов и Администрации Волгоградской области. Концерт станет одним из главных событий торжественного празднования Победы в Великой Отечественной войне и Года памяти и славы. Прямую трансляцию концерта также покажет канал "Россия".24 июня 2020 года после проведения юбилейного военного Парада Победы в Москве на Красной площади центр праздничного торжества переместится в Волгоград, на священное для истории России место – Мамаев курган. Здесь был переломлен ход Великой войны, в кровопролитной Сталинградской битве захлебнулось наступление захватчиков, и начался наш путь к Победе.Грандиозное представление среди памятников мемориала "Героям Сталинградской битвы", впечатляющая видеоинсталляция, песни военных лет и стихи о народном подвиге, в которых оживет память о героических судьбах защитников Родины, радость спасенного мира и гордость всех поколений России – все это делает Концерт Победы на Мамаевом кургане одним из самых ярких событий главного праздника страны.В концерте примут участие: Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Хибла Герзмава, Полина Агуреева, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ирина Пегова, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Екатерина Шипулина, Ильдар Абдразаков и другие известные и популярные артисты и музыканты. Народный артист СССР Юрий Башмет выступит и художественным руководителем проекта.На Мамаевом кургане уже развернулось строительство масштабных декораций, которые бережно вписываются в ансамбль памятников мемориального комплекса. Благодаря системе уникальных визуальных эффектов, включая полноформатную 3D-проекцию. величественный монумент Евгения Вучетича предстанет 24 июня в новом облике.