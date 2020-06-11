Новый электрический тягач Tesla Semi готов к серийному производству. На фоне этой новости акции компании Tesla превысили отметку $1 тысячи.

Акции компании Tesla превысили отметку $1 тысячи, что делает ее самой ценной автомобильной компанией в мире.Компания по производству электромобилей оценивается в $190 миллиардов, обогнав Toyota, и теперь стоит больше, чем Ford, General Motors, Honda и Fiat Chrysler, вместе взятые.Акции получили буст во вторник, после того как исполнительный директор компании Илон Маск отправил электронное письмо сотрудникам, где сообщил, что новый электрический тягач Tesla Semi готов к "серийному производству".В письме также указывается, что производство аккумуляторов и силовой установки для Tesla Semi будет производиться на заводе в Неваде. Сборку остальных компонентов собираются распределить по другим фабрикам компании.Цена акций компании поднялась до прежних максимумов в начале года, а затем резко упала на фоне опасений по поводу производственных трудностей из-за COVID-19.Tesla была вынуждена закрыть свои заводы во Фримонте (Калифорния) и Буффало (Нью-Йорк) из-за пандемии, а недавно открывшийся завод в Китае также был вынужден приостановить работу на несколько недель в начале года.Заводы компании вновь открылись, после того как господин Маск пригрозил покинуть Калифорнию, если местное правительство не снимет ограничения на ее деятельность.Позднее утечку письма и содержащуюся в нем информацию Маск подтвердил в Twitter, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков.