Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл захватили внутренние террористы, и призвал местные власти бороться с беспорядками. Верните себе свой город сейчас же. Если вы этого не сделаете, сделаю я, - предупредил он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл захватили "внутренние террористы", которыми управляют радикальные левые демократыНа своей странице в Twitter он раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан и призвал их предпринять более решительные меры."Верните себе свой город сейчас же. Если вы этого не сделаете, сделаю я. Это не игра. Этих безобразных анархистов нужно остановить немедленно!" — заявил Трамп.Ранее власти Сиэтла запретили полицейским использовать слезоточивый газ для разгона участников акций протеста, сообщают РИА Новости. Еще в 12 американских городах введен запрет на применение удушающих приемов при задержании.Беспорядки в США начались в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был задушен во время задержания полицией. Демонстрации под лозунгом "Жизнь темнокожих имеет значение" продолжаются уже третью неделю. Полицейского, который удерживал Флойда, обвинили в убийстве, его коллег – в пособничестве убийству.