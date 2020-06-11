Яна Рудковская похвасталась успехами сына Саши. Она рассказала, что мальчика пригласили сниматься в Ералаше.

Яна Рудковская похвасталась успехами сына Саши. Она рассказала, что мальчика пригласили сниматься в "Ералаше".По словам продюсера, они поедут на пробы к создателю передачи Борису Грачевскому. Она надеется, что у ребенка все получится, а актерский опыт пригодится в новой соревновательной программе.Она выложила в свой инстаграм-аккаунт ролик с сыном. На кадрах они разыграли сценку. "Ты откуда такая красивая?" – спрашивает маму Саша. В видео Яна Рудковская предстала в коротком голубом платье. "Репетируем", – отметила продюсер.