Ольга Бузова восторгается Любовью Успенской. Телеведущая не могла не сделать с королевой шансона трогательный снимок, когда та приехала на съемки реалити-шоу Дом-2.

Ольга Бузова восторгается Любовью Успенской. Телеведущая не могла не сделать с королевой шансона трогательный снимок, когда та приехала на съемки реалити-шоу "Дом-2".Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместное фото с Любовью Успенской. Телеведущая написала, что очень любит артистку, и поэтому "целует ее в губоньки". На снимке видно, как Бузова и Успенская сидят на диване. Ольга нежно держит за талию Любовь Залмановну.Звезда "Дома-2" также призналась, что общается с королевой шансона по ночам – они отправляют друг другу голосовые сообщения. Кроме того, знаменитости часто встречаются в аэропортах, когда ездят на гастроли.Более трогательный момент с Успенской Бузова сняла на видео и выложила в "Сторис". На кадрах также видны объятия Ольги и Любови Залмановны. Последняя сделала своеобразный комплимент поющей телеведущей."Ты такая крутая телка", – сказала ей Успенская.После этого знаменитости нежно поцеловали друг друга в губы, а также сняли видео для популярного приложения TikTok.Напомним, недавно Любовь Успенскую . Певица не стала скрывать симпатию к парню. Она нескромно повисла на его шее.