Число скончавшихся от заболеваний, связанных с коронавирусом, достигло 416 201 человека. За прошедшие сутки умерли 4924 человека. Всего в мире с начала пандемии COVID-19 заболели 7 миллионов 360 тысяч 239 человек. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Число скончавшихся от заболеваний, связанных с коронавирусом, достигло 416 201 человека. За прошедшие сутки умерли 4924 человека. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.Всего в мире с начала пандемии COVID-19 заболели 7 миллионов 360 тысяч 239 человек, рост за сутки составил 121 тысяч 628 (против 120 тысяч 410 сутками ранее). Вылечились в общей сложности более 3,5 миллиона человек.Вместе с тем, по данным портала Worldometer, инфицированы 7 миллионов 458 тысяч 921 человек, скончались 419 тысяч, излечились 3,77 миллиона.Первое место антирейтинга удерживают по-прежнему США (2,4 миллиона человек заболели, более 112 тысяч умерли). На втором месте Бразилия (более 772 тысяч заболели, 39 тысяч умерли).В России, по данным оперативного штаба, число заболевших достигло 493 657. Скончались 6358 человек. Проведено более 13,5 миллиона тестов на коронавирус.