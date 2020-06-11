Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, допросят в рамках уголовного дела о сбыте наркотиков. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее Ефремова уже допросили в рамках дела о пьяном вождении.

Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, допросят в рамках уголовного дела о сбыте наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Как уточнил собеседник агентства, Ефремову предстоит ответить на вопросы о том, кто, где и когда продал ему наркотики. Он добавил, что за употребление запрещенных веществ актеру грозит административная ответственность.Как сообщалось ранее, в связи с ДТП, в результате которого погиб 57-летний водитель Сергей Захаров, было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Дело в том, что в крови у Ефремова, который на своем джипе врезался в "Ладу" Захарова, помимо алкоголя нашли следы наркотиков.Инцидент на Садовом кольце вблизи Смоленской площади произошел вечером 8 июня. Ефремов выехал на полосу встречного движения и протаранил фургон Lada. Управлявший фургоном Захаров получил серьезные травмы и умер в больнице. Ефремова сначала отпустили под подписку о невыезде, потом допросили и отправили под домашний арест. Актеру предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Если его признают виновным, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.