Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал об опасностях, которые угрожают актеру Михаилу Ефремову. Тюрьмы актер, в пьяном виде устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может избежать.
Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал об опасностях, которые угрожают актеру Михаилу Ефремову. Тюрьмы актер, в пьяном виде устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может избежать.
Как рассказал "Дни.ру" , с начала июня по середину июля в гороскопе
Михаила Ефремова – время опасностей. Так называемый месяц Кабалы. Когда
происходят всякие непредвиденные и опасные события: у кого-то мошеннические
сделки с недвижимостью, у кого-то аварии, гибель.
"Согласно нумерологии, исход событий мне
видится в двух версиях, – говорит Шимко. – Первая – Ефремов не сядет, но ему придется лишиться
огромной суммы денег. Не сядет в первую очередь благодаря своим заслугам. Он
сможет достичь договоренностей с родственниками жертвы. Гороскоп показывает,
что ближайшие три года от него уходят огромные деньги. В данной ситуации можно
предположить подкуп, или крупную финансовую помощь родственникам жертвы".
Еще одна проблема в гороскопе артиста – здоровье. "Еще в 2019 году
в его карте появилась обостренная точка, по которой можно
предположить, что он не доживет до своего 60-летнего юбилея. С 2019 по 2022
годы – утяжеление по физическому самочувствию. Так как данная картина совпала с
трагическим происшествием, рискну предположить, что это может стать каким-то
смягчающим фактором в уголовном деле".
Вторая версия – это посадка. Но Шимко предсказывает срок, несоответствующий
тяжести преступления, хоть и с большой материальной выплатой. "Будет минимальный
реальный срок из всех возможных. Причем, если его посадят на 4-5 лет, то это,
скорее всего, будет что-то вроде колонии-поселения. И, самое главное, с
возможностью выхода по УДО, как раз в 2022 году", – добавил он.
Обычно у подсудимых, которых ждет неминуемое
заключение, видно значительное общее утяжеление в гороскопе, а у Ефремова астротиполог такой
конфигурации не увидел. Так что тюрьма, скорее всего, не станет для Михаила
Олеговича тяжелым испытанием.