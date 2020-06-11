Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал об опасностях, которые угрожают актеру Михаилу Ефремову. Тюрьмы актер, в пьяном виде устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может избежать.

Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал об опасностях, которые угрожают актеру Михаилу Ефремову. Тюрьмы актер, в пьяном виде устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может избежать.Как рассказал "Дни.ру" , с начала июня по середину июля в гороскопеМихаила Ефремова – время опасностей. Так называемый месяц Кабалы. Когдапроисходят всякие непредвиденные и опасные события: у кого-то мошенническиесделки с недвижимостью, у кого-то аварии, гибель."Согласно нумерологии, исход событий мневидится в двух версиях, – говорит Шимко. – Первая – Ефремов не сядет, но ему придется лишитьсяогромной суммы денег. Не сядет в первую очередь благодаря своим заслугам. Онсможет достичь договоренностей с родственниками жертвы. Гороскоп показывает,что ближайшие три года от него уходят огромные деньги. В данной ситуации можнопредположить подкуп, или крупную финансовую помощь родственникам жертвы".Еще одна проблема в гороскопе артиста – здоровье. "Еще в 2019 годув его карте появилась обостренная точка, по которой можнопредположить, что он не доживет до своего 60-летнего юбилея. С 2019 по 2022годы – утяжеление по физическому самочувствию. Так как данная картина совпала страгическим происшествием, рискну предположить, что это может стать каким-тосмягчающим фактором в уголовном деле".Вторая версия – это посадка. Но Шимко предсказывает срок, несоответствующийтяжести преступления, хоть и с большой материальной выплатой. "Будет минимальныйреальный срок из всех возможных. Причем, если его посадят на 4-5 лет, то это,скорее всего, будет что-то вроде колонии-поселения. И, самое главное, свозможностью выхода по УДО, как раз в 2022 году", – добавил он.Обычно у подсудимых, которых ждет неминуемоезаключение, видно значительное общее утяжеление в гороскопе, а у Ефремова астротиполог такойконфигурации не увидел. Так что тюрьма, скорее всего, не станет для МихаилаОлеговича тяжелым испытанием.