Поздравление с ошибкой. В Алуште на фасаде культурно-досугового центра Подмосковье разместили баннер с одной буквой с в слове Россия. На написание обратили внимание жители города - начали активно обсуждать инцидент в соцсетях и делиться фотографиями.

Поздравление с ошибкой. В Алуште на фасаде культурно-досугового центра "Подмосковье" разместили баннер с одной буквой "с" в слове "Россия". На написание обратили внимание жители города — начали активно обсуждать инцидент в соцсетях и делиться фотографиями."Баннер успел провисеть буквально минут 20. Как только мы заметили, сразу же дали команду его убрать", – рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева.Также она уточнила, что через 3 часа баннер заменили, а замглавы администрации получил выговор. Об этом сообщает служба информации "33Live.RuСевастополь".