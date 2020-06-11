В подмосковной Балашихе жители нескольких десятков домов получили сразу по две квитанции на оплату коммунальных услуг. Люди стали заложниками спора между двумя управляющими компаниями. Новую назначили после прокурорской проверки в отношении прежних управленцев. Однако те оспорили решение в суде, и теперь жильцы не знают, кому платить.

В подмосковной Балашихе жители нескольких десятков домов получили сразу по две квитанции на оплату коммунальных услуг. Люди стали заложниками спора между двумя управляющими компаниями. Новую назначили после прокурорской проверки в отношении прежних управленцев. Однако те оспорили решение в суде, и теперь жильцы не знают, кому платить.Собрать деньги за коммуналку с жильцов решили сразу две организации. Сначала счет пришел от старой управляющей компании, а через пару дней люди получили квитанции от новой.- Те говорят про этих, что это аферисты. А эти — про тех тоже самое. Не платите, это афера все.В феврале этого года в отношении компании "Квант 7" была прокурорская проверка. Оказалось, жилищная организация несколько раз подделывала протоколы общих собраний жильцов. В итоге 45 домов, включая 15-й на улице Терешковой, передали другой управляющей компании."Прокуратурой было вынесено представление ГЖИ МО об исключении данных домов из лицензии ООО "Квант 7", — сообщил Владимир Шелухин, первый заместитель руководителя Главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области.С 1 мая по решению областной жилищной инспекции домами поручили управлять компании "Русевросервис". Она и разложила по почтовым ящикам квитанции на оплату."Следом неизвестными лицами в жилетках с надписями "Квант 7" были произведены взломы почтовых ящиков. Были выпущены платежки с другими лицевыми счетами. Это мошеннические действия", — объясняет Александр Завгородний, заместитель генерального директора компании "Русевросервис".В "Кванте" утверждают, что все законно. Решение жилинспекции они оспорили. Исполнительный лист выдан арбитражным судом 21 мая."Наши квитанции являются единственными законными, так как это подтверждено решением суда", — утверждает Павел Куликов, генеральный директор компании ''Квант 7''.Пока в "Русевросервисе" готовят встречный иск, жители 15-ого дома решили присмотреться к новой управляющей компании. Работой "Кванта 7" многие были недовольны. Крыша дома течет уже 10 лет, говорят жильцы, по стенам трещины, дворы заброшены.- Они не делают, что прописано в платежках. Ничего не делают."Русевросервис" на деле себя пока не проявил, но платить за коммуналку в жилинспекции людям рекомендовали именно им. Многие окончательно запутались и решили пока не платить никому.