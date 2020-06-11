В российские клиники поступил первый препарат от коронавируса Авифавир.

В российские клиники поступил первый препарат от коронавируса "Авифавир".Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), препарат поступил в клиники семи регионов РФ: Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга, передает "Интерфакс".Производители заверили, что при необходимости может быть увеличен объем производства. Как сообщалось, 29 мая "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ.По данным исследований, продолжительность заболевания при приеме "Авифавира" сокращается вдвое — до четырех дней вместо девяти при обычной терапии. У 68% пациентов, принимавших "Авифавир", температура тела нормализовалась на третий день, а в группе не принимавших препарат — на шестой. В настоящее время в финальном этапе клинических исследований препарата принимают участие 330 пациентов.Лекарства в свободной продаже не будет, его будут бесплатно поставлять в больницы, так как оно может вызывать уродство у ребенка в случае, если его принимает беременная женщина.После приема препарата ученые рекомендуют отказаться от планирования беременности на три месяца.