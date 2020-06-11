Во время предварительных слушаний в Гааге по делу о катастрофе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, сторона обвинения заявила о наличии у себя секретного свидетеля. Человек, ..

Во время предварительных слушаний в Гааге по делу о катастрофе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, сторона обвинения заявила о наличии у себя секретного свидетеля. Человек, проходящий в деле как X48, лично видел запуск ракеты комплексом "Бук", передает . Как утверждает обвинение, со слов секретного свидетеля, запуск был произведен из района возле блок-поста ДНР. Судья признал эти показания надежными, но отметил, что они требуют пояснений.Напомним, 17 июля 2014 году самолет Boeing 777 рейса MH17 потерпел крушение в небе над Донбассом. В первые часы после трагедии страны Запада обвинили в произошедшем Россию и заявили, что обладают соответствующими доказательствами. Спустя шесть лет они так и не были обнародованы.