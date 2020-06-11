В Кашине Тверской области дождями смыло все пешеходные мосты. Они с древних времен носят название — лавы. Строили их из дерева, и служили лавы удобной переправой через реку.

В Кашине Тверской области дождями смыло все пешеходные мосты. Они с древних времен носят название — лавы. Строили их из дерева, и служили лавы удобной переправой через реку.Лавы подтапливало и раньше, но так, чтобы все сразу, местные жители не припомнят. Последнее подтопление зафиксировано в ноябре прошлого года.В социальных сетях жители сетуют, что с нынешними дождями и последующим разливом реки, пострадали все лавы "курортные", "больничные" и другие, информирует ГТРК "Тверь".Отметим, всю неделю в Тверской области бушует стихия, которая сопровождается жарой. Несколько городов уже пострадали от сильных дождей. Накануне в Удомле затопило дороги. Сегодня жителей региона вновь ждет непогода. В штормовом предупреждении от МЧС говорится, что в ближайшие часы в некоторые районы области придут грозы, град и сильный дождь. Также усилится ветер, его отдельные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.