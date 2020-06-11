На Кубани отменен пропускной режим. Такое решение было принято по инициативе губернатора региона. Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня.

На Кубани отменен пропускной режим. Такое решение было принято по инициативе губернатора региона. Предложение Вениамина Кондратьева поддержали глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, первый замгубернатора Андрей Алексеенко и руководитель краевого Министерства здравоохранения Евгений Филиппов, сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на оперштаб.Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска. Границы муниципалитетов будут открыты и передвигаться на автомобилях можно будет без ограничений.Отметим также, что с 12 июня на Кубани открываются театры (для репетиций), музеи и тренировочные комплексы, для тех, кто занимается спортом профессионально. Также возобновляют деятельность гостиницы (до 50 номеров) при условии соблюдения строгих требований Роспотребнадзора. А с 13 июня в крае начнут работать непродовольственные рынки на открытом воздухе.