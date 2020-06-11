Правительство РФ проработает возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями Деловой России.

Правительство РФ проработает возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями "Деловой России".Во-первых, в эту программу могут войти и малоэтажные новостройки. Во-вторых, предложено ее продлить до 1 января 2022 года, а также увеличить максимальный размер кредита с 8 миллионов до 12 миллионов руб. для Москвы и Санкт-Петербурга, и с 3 миллионов до 6 миллионов руб. для остальных регионов России.Расширить программу предложила президент "Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства" Елена Николаева.Сейчас согласно условиям ипотеки под 6,5% годовых получить кредит по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует на весь срок кредита, максимальный срок кредита — 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет для Москвы и Санкт-Петербурга 8 миллионов руб., для других регионов — 3 миллиона руб. при первоначальном взносе от 20%.По программе, которую создали по поручению президента РФ Владимира Путина, можно купить квартиру в многоэтажной новостройке, если это долевое строительство. Но это не касается малоэтажного строительства, которое ведет инвестор. "Если дом создан, например, по инициативе инвестора и соответствующим образом инвесторами являются ПИФ или, например, частные лица, как это происходит в малоэтажном строительстве, то в данном случае норма не распространяется на такого рода первичное жилье", — отметила Николаева (цитата "Интерфакс"). Этот вопрос уже прорабатывается, сообщила замминистра экономического развития Полина Крючкова.