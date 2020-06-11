В Москве полицейские хитростью спасли жизнь мужчине, который стоял на краю подоконника в квартире на 11 этаже и держался за оконные рамы. Правоохранители зашли в квартиру и в ходе переговоров предложили мужчине стакан воды под видом водки, и когда он за ним потянулся, мужчину втянули в комнату.
В столичную полицию обратился житель дома на улице Старобитцевская. Он сообщил, что в окне дома на 11 этаже стоит мужчина.
Правоохранители прибыли к месту происшествия и увидели мужчину, который стоял на краю подоконника и держался за оконные рамы.
Один полицейский остался на улице, чтобы передавать информацию коллегам, другие отправились в квартиру на 11 этаже.
Хозяин квартиры сообщил, что его знакомый — 35-летний житель Подмосковья — закрылся в комнате и встал на подоконник.
Путем переговоров и слаженных действий сотрудникам полиции удалось спасти мужчину и затащить его обратно в квартиру, сообщает ГУ МВД по Москве.
Помогла правоохранителям хитрость, на которую они пошли. На видеокадрах оперативной съемки запечатлено, как в ходе переговоров полицейские предлагают мужчине выпить и наливают в стакан воду под видом водки.
Когда он потянулся за стаканом, полицейские схватили его и вернули в квартиру.