В Москве школьница устроила разборки со стрельбой из-за расставания с бойфрендом. Дело в том, что бывший парень девушки очень хотел вернуть возлюбленную, поэтому стал шантажировать ее ..

В Москве школьница устроила разборки со стрельбой из-за расставания с бойфрендом. Дело в том, что бывший парень девушки очень хотел вернуть возлюбленную, поэтому стал шантажировать ее распространением интимных фото.Девочка-подросток не растерялась и привела в дом к отвергнутому любовнику своих знакомых, один из которых был вооружен. Злоумышленник выстрелил несчастному в ногу и заставил удалить из телефона компромат на подругу, пишет телеграм-канал "Mash". Отец пострадавшего написал заявление в полицию.