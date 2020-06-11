Автоматика такого перехода реагирует на движение пешеходов.

Автоматика такого перехода реагирует на движение пешеходов.Данный переход с автоматизированной системой включения подсветки установили на Варшавском шоссе, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-аккаунт пресс-службы столичного департамента транспорта."В Москве появился пешеходный переход с умной системой подсветки. Теперь при движении пешеходов на переходе включается дополнительное освещение благодаря 3D-проекции и светящимся дорожным табло. Это позволяет пешеходам безопасно перейти дорогу, а автомобилистам - вовремя их увидеть", - говорится в сообщении.Как уточнили агентству в ЦОДД, это первый светофор с такой системой подсветки в Москве. Он установлен на Варшавском шоссе, в районе остановки общественного транспорта "Молчаново".